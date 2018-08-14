Alman milli takımını bırakan Mesut Özil'e 'geri dön' çağrısı

Almanya Milli Takımı forması giyen, RB Leipzig'in yıldız futbolcusu Timo Werner, milli takımı bırakanMesut Özil'e 'geri dön' çağrısı yaptı.

Alman basınına bu konuyu yorumlayan Werner; "Mesut Özil'in böyle ayrılmış olması büyük ayıp. Geri dönerse takımın büyük çoğunluğu mutlu olacaktır. O ciddi anlamda fark yaratan bir oyuncu. Özil'e büyük saygı duyuluyor" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Timo Werner, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.