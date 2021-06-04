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Dünya Alman kardinal cinsel istismar skandalları nedeniyle Papa'dan istifasını kabul etmesini istedi
Dünya

Alman kardinal cinsel istismar skandalları nedeniyle Papa'dan istifasını kabul etmesini istedi

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Marx, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'tan, görevinden affını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 14:43:00 -
Alman kardinal cinsel istismar skandalları nedeniyle Papa'dan istifasını kabul etmesini istedi

Münih Piskoposluğundan yapılan açıklamada, Kardinal Reinhard Marx'ın 21 Mayıs'ta yazdığı mektupta Papa'dan "Münih Başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul etmesini" istediği belirtildi.

Marx'ın kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili "kurumsal ve sistemik başarısızlığı" nedeniyle Papa Francis'e istifasını sunduğu kaydedildi.

Kardinal Marx'ın mektubunda, "Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son on yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020 yılına kadar Alman Piskoposlar Konferansı'nın (DBK) başkanlığını yapmıştı.

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