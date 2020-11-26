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Aktüel Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Almanya'nın GYSH son çeyrekte en az yüzde 1 küçülecek
Aktüel

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Almanya'nın GYSH son çeyrekte en az yüzde 1 küçülecek

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:37:31 -
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Almanya'nın GYSH son çeyrekte en az yüzde 1 küçülecek

BERLİN (AA) - Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın Alman ekonomisinde etkisini gösterdiğini belirterek, bu yılın son çeyreğinde GSYH'nin en az yüzde 1 daralacağı öngörüsünde bulundu.

DIW, Almanya için ilişkin kasım ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre kasım ayında 4 puan düşerek 101 puana geriledi.

DIW'in açıklamasında, Alman ekonomisine dair mevcut rakamların ve göstergelerin kısıtlama önlemlerinin etkisini neredeyse hiç göstermediğinden gerçek kayıpların şu anda barometrenin öngördüğünden daha yüksek olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın Alman ekonomisinde etkisini gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, bu yılın son çeyreğinde GSYH'nin en az yüzde 1 daralacağı öngörüsünde bulunuldu.

DIW Ekonomi Direktörü Claus Michelsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin yazın toparlanmasının ardından yılın son çeyreğinde yeniden düşüşe geçtiğini belirterek "Tek soru ne kadar güçlü. Düşüş, büyük ölçüde salgının seyrine ve kısıtlamaların uygulanmasının süresine bağlı kalacak.” dedi.

“Kısıtlamalar şimdiye kadar ilkbaharda olduğundan daha az kapsamlı olduğundan, sonuçlar, şu an itibariyle, muhtemelen daha hafif olacak.” ifadesini kullanan Michelsen, “Ayrıca virüsle baş etme deneyiminden birçok yerde faydalanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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