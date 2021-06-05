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Dünya Alman DW Türkçe'nin yeni doğal gaz keşif hazımsızlığı
Dünya

Alman DW Türkçe'nin yeni doğal gaz keşif hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 135 milyar metreküp doğalgaz müjdesinin ardından Alman Deutsche Welle Türkçe, doğal gaz keşfini baltalamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 01:00:00 - 2021-06-05 01:10:07
Alman DW Türkçe'nin yeni doğal gaz keşif hazımsızlığı

Deutsche Welle Türkçe, 'uzmanlara' dayandırdığı haberinde, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin bilimsellikten uzak olduğunu iddia etti.

Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Türkiye bir kez daha Karadeniz'den gelen müjde ile sevindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıkladı.

Günler öncesinden müjdeye kilitlenen Türkiye'nin, bu yeni keşifle toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

DW Türkçe'nin 'keşif' hazımsızlığı

Türk halkı bu önemli gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, muhalefet ve özellikle yabancı sermayeli basında olumsuz haberler boy göstermeye başladı.

Alman Deutsche Welle'nin (DW) Türkiye yayınlarında, Karadeniz'de yapılan önemli keşiflerin bilimsellikten uzak olduğu ifade edildi. Yayınlarında 'uzmanları' referans veren DW Türkçe, "AK Parti'nin 'müjdeleri' bilimsellikten uzak." ifadelerine yer verildi.

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