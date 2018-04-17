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Alman devi Bayern Münih'te şoke eden gelişme

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Alman ekibi Bayern Münih'te yıldız oyuncu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

17 Nisan 2018 Salı 19:29
Alman devi Bayern Münih'te şoke eden gelişme

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal'in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Vidal, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Bayern Münih'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6 gol attı.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:29
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