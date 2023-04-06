Allah’ım Ya Rabbim daha neler duyacağız! Kılıçdaroğlu’nun son açıklaması ‘pes’ dedirtti

PKK’nın meclisteki yansıması HDP’nin CHP ile birlikte ‘Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacağız’ açıklamalarını seçmenler sindirememişken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan akla ziyan bir açıklama daha geldi.

Katıldığı bir canlı yayında emeklilere 15 bin lira ikramiye dağıtılacağı gibi ütopik söylemde bulunan Kılıçdaroğlu’na bu paranın kaynağı sorulunca verdiği cevap herkesi şok etti.

Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası

14 Mayıs’tan sonra ne kadarlık zaman diliminde bunları yapacaksınız, kaynak ne? sorusuna Kılıçdaroğlu, “300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz.” dedi. Sunucunun, “Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?” sorusuna ise “Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para.” yanıtını verdi.

İlk skandal açıklaması değil

Kemal Kılıçdaroğlu geçen senelerde de bu tip açıklamalar yapmıştı. “Halktan vergi almayacaksınız, organ ticareti yapanlardan, uyuşturucu ticareti yapanlardan, kadın ticareti yapanlardan vergi alacaksınız.” diyen Kılıçdaroğlu, o dönem de çok tepki çekmişti.