THY- Euroleague
0553 313 94 23

Allah dostu Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde hayattamıydı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da isimleri anılan Allah dostlarından Hz. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde yaşadı mı?

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:32
Allah dostu Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde hayattamıydı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin takipçileri en çok merak edilen sorulardan birtanesi olan Hz. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde yaşadı mı? cevabını aramaya başladı. 

Hz. Mevlana" target="_blank">Mevlana Celalettin Rumi, I. Alaüddin Keykubat, IV. Kılıç Aslan ve III. Giyaseddin Keyhusrev ile bu son ikisinin dönemlerinin siyasi ve toplumsal çalkantılarını bizzat yaşamıştı. 

En çok merak edilen ise Hz. Mevlana Celalettin Rumi ile Osman Gazi ile aralarında geçen diyalog;

 "Oğlum sen kimsin?" der 

- "Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ım."

O'nun terbiyesinden etkilenen Mevlana" target="_blank">Mevlana ise:

- Oğlum, Sultan Alâeddin birini şeyh edindi. Ben de sana şeyh olmak dilerim der.

Osman Gazi, sultanla görüşmesi gerektiğini söyler ancak Mevlana" target="_blank">Mevlana:

- "O şimdi meşgul seni kabul etmez gel benimle."

Der ve yürümeye koyulurlar. Mevlana" target="_blank">MevlanaOsman Gazi'yi alır ve tekkeye götürür. O'na sikke (fese benzeyen ancak daha uzun,  mevlevilerin taktığı serpuşlar) ve cübbe giydirir. Orada bulunan müridlerine de zikir vaziyeti  almalarını söyler. Müridler hilal şeklinde oturmuşlar ve Mevlana" target="_blank">Mevlana'da karşılarına oturmuş. Ve Osman Gazi'ye:

- "Oğlum Fatiha-ı Şerife oku demiş."

Dedikten sonra Mevlana" target="_blank">Mevlana, manevi bir hale girmiş ve adeta kaybolmuş.  Osman Gazi de elinde tespihle gayri ihtiyarı okumaya devam etmiş. Derken Mevlana" target="_blank">Mevlana birden kendine  gelmiş ve: 

- "Oğlum okudun mu?" 

- "Okudum."

- "Kaç tane okudun?"

 Osman Gazi tespihi sayar ve:

- "Efendim 18 tane okudum."

Mevlana" target="_blank">Mevlana Celalettin Rumi:

- "Bu yetmez oğlum! Bir 18'de ben okuyayım. "

Der ve okur. Okuması bittikten sonra "Amin!" demiş ve orada bulunan müridler de ellerini kaldırmışlar.  

- "Saltanat-ı İslamiyyeyi Âl-i Selçuk'tan aldım, sana verdim. Soyundan 36 adil padişah gelecek. Mübarek olsun!"

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:32
  1. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde hayattamıydı?
  2. Ertuğrul Gazi
  3. Diriliş Ertuğrul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Judoda hedef iki olimpiyat madalyası
    1. Judoda hedef iki olimpiyat madalyası
    2. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge..
    3. Etiyopya’da bombalı saldırı: 10 ölü
    4. Raşitizm nedir?
    5. "ABD Suriye'den çekilme kararı öncesi..
    6. Lübnan'dan "İsrail ile yeni bir..
    7. Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    8. Kadın ve erkeğin ihtiyacı neler?
    9. Krup nedir?
    10. 22 ayrı suçtan aranan firari suç..
    11. ABD'nin Suriye kararına İsrail'den ilk..
    12. Fransa'da sarı yeleklilerden 360 yolda..
    13. Ah bizim evlerimiz...
    14. Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal yorumu:..
    15. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    16. Otomobilin motor kısmından uyuşturucu..
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. Muğla'da telefon direklerinden kablo..
    19. Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin..
    20. Burun tıkanıklığının sebepleri
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti