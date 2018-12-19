Allah dostu Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde hayattamıydı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin takipçileri en çok merak edilen sorulardan birtanesi olan Hz. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi döneminde yaşadı mı? cevabını aramaya başladı.

Hz. Mevlana" target="_blank">Mevlana Celalettin Rumi, I. Alaüddin Keykubat, IV. Kılıç Aslan ve III. Giyaseddin Keyhusrev ile bu son ikisinin dönemlerinin siyasi ve toplumsal çalkantılarını bizzat yaşamıştı.

En çok merak edilen ise Hz. Mevlana Celalettin Rumi ile Osman Gazi ile aralarında geçen diyalog;

"Oğlum sen kimsin?" der

- "Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ım."

O'nun terbiyesinden etkilenen Mevlana" target="_blank">Mevlana ise:

- Oğlum, Sultan Alâeddin birini şeyh edindi. Ben de sana şeyh olmak dilerim der.

Osman Gazi, sultanla görüşmesi gerektiğini söyler ancak Mevlana" target="_blank">Mevlana:

- "O şimdi meşgul seni kabul etmez gel benimle."

Der ve yürümeye koyulurlar. Mevlana" target="_blank">Mevlana, Osman Gazi'yi alır ve tekkeye götürür. O'na sikke (fese benzeyen ancak daha uzun, mevlevilerin taktığı serpuşlar) ve cübbe giydirir. Orada bulunan müridlerine de zikir vaziyeti almalarını söyler. Müridler hilal şeklinde oturmuşlar ve Mevlana" target="_blank">Mevlana'da karşılarına oturmuş. Ve Osman Gazi'ye:

- "Oğlum Fatiha-ı Şerife oku demiş."

Dedikten sonra Mevlana" target="_blank">Mevlana, manevi bir hale girmiş ve adeta kaybolmuş. Osman Gazi de elinde tespihle gayri ihtiyarı okumaya devam etmiş. Derken Mevlana" target="_blank">Mevlana birden kendine gelmiş ve:

- "Oğlum okudun mu?"

- "Okudum."

- "Kaç tane okudun?"

Osman Gazi tespihi sayar ve:

- "Efendim 18 tane okudum."

Mevlana" target="_blank">Mevlana Celalettin Rumi:

- "Bu yetmez oğlum! Bir 18'de ben okuyayım. "

Der ve okur. Okuması bittikten sonra "Amin!" demiş ve orada bulunan müridler de ellerini kaldırmışlar.

- "Saltanat-ı İslamiyyeyi Âl-i Selçuk'tan aldım, sana verdim. Soyundan 36 adil padişah gelecek. Mübarek olsun!"