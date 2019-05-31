Alışverişte bayram fırsatları

Ulusal ve uluslararası seçkin markaların birbirinden cazip kampanyalar sunduğu Samsun Piazza’ya bayram, vitrindeki etiketlerle geldi.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde(AVM), markaların birbirinden cazip kampanyaları ve bazı kartlara özel sunduğu avantajlarla bayram alışverişi adeta şenliğe dönüşüyor. Güvenli ve ferah ortamıyla ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş imkanı sunan Piazza’da birbirinden seçkin ve özel markalar, yüzde 70’e varan indirimleriyle alışveriş keyfini taçlandırıyor.

Giyimden, ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden, elektronik eşyalar ve eğlenceye kadar tüm mağazaların etiketleri düşürdüğü Piazza’da, her zevke uygun seçeneklerle bayram ve mezuniyet töreni için alışveriş yapanların yüzü gülüyor.

Çalışma saatleri

Çalışma saatlerini Ramazan’a özel yeniden düzenleyerek, ziyaretçilerine rahat alışveriş ortamı sunan Piazza, 3 Haziran Pazartesi gününe kadar sabah 10.00’dan 23.00’e kadar hizmetini sürdürecek. Bayramın ilk günü 13.00 ile 22.00 saatleri arasında misafirlerini konuk edecek olan Piazza, 5 Haziran’dan itibaren normal mesai saatleri olan 10.00 ile 22.00 arasında açık olacak.