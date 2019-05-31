0553 313 94 23

Alışverişte bayram fırsatları

Ulusal ve uluslararası seçkin markaların birbirinden cazip kampanyalar sunduğu Samsun Piazza’ya bayram, vitrindeki etiketlerle geldi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:14
Alışverişte bayram fırsatları

Ulusal ve uluslararası seçkin markaların birbirinden cazip kampanyalar sunduğu Samsun Piazza’ya bayram, vitrindeki etiketlerle geldi.


Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde(AVM), markaların birbirinden cazip kampanyaları ve bazı kartlara özel sunduğu avantajlarla bayram alışverişi adeta şenliğe dönüşüyor. Güvenli ve ferah ortamıyla ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş imkanı sunan Piazza’da birbirinden seçkin ve özel markalar, yüzde 70’e varan indirimleriyle alışveriş keyfini taçlandırıyor.


Giyimden, ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden, elektronik eşyalar ve eğlenceye kadar tüm mağazaların etiketleri düşürdüğü Piazza’da, her zevke uygun seçeneklerle bayram ve mezuniyet töreni için alışveriş yapanların yüzü gülüyor.



Çalışma saatleri


Çalışma saatlerini Ramazan’a özel yeniden düzenleyerek, ziyaretçilerine rahat alışveriş ortamı sunan Piazza, 3 Haziran Pazartesi gününe kadar sabah 10.00’dan 23.00’e kadar hizmetini sürdürecek. Bayramın ilk günü 13.00 ile 22.00 saatleri arasında misafirlerini konuk edecek olan Piazza, 5 Haziran’dan itibaren normal mesai saatleri olan 10.00 ile 22.00 arasında açık olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1. Lig'i üçüncü bitiren yine gülemedi
    1. 1. Lig'i üçüncü bitiren yine gülemedi
    2. Ümraniye'deki trafik kazası
    3. 35 derecede kayak keyfi
    4. Pazaryeri’nde 3 bin kişilik iftar
    5. Türk Telekom’dan ‘Sil Süpür’ duyurusu
    6. Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı..
    7. PTT'de bayram seferberliği
    8. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün..
    9. Ayasofya'nın sesi kısık ama öfkesi..
    10. Balıkgözünden payitahtın selatin..
    11. Salihli Belediyesinden engelli gence..
    12. Finansal istikrar raporu açıklandı
    13. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    14. Altındağ’da camiler bayrama hazır
    15. Tohum destek ödemeleri ne zaman?..
    16. Minik gıda dedektifleri göreve hazır
    17. Yelkende birer altın ve bronz madalya
    18. (Özel) Organ nakli bekleyenlere çifte..
    19. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı..
    20. Başkan Yüksel belediye personeli ile..
    21. Batı Şeria'daki Filistinliler..
    22. Suç dosyası hayli kabarıktı...Polisten..
    23. Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi’nden..
    24. "Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer..
    25. KOM kaçakçılara göz açtırmıyor
    26. Bayramlık Çikolata ve Şeker..
    27. Aras Kargo Genel Müdürlüğü’ne Utku..
    28. Karşıyaka’da işgale ‘kaldırım’ çözümü
    29. Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs..
    30. Alaşehir Belediyesinden bayram..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'