Alın işte anayasa aynı anayasa! Demek ki Süleyman Demirel o dönem sahtekarlık yapıyormuş!

"Nurcu" Yeni Asya gazetesi, Süleyman Demirel'in, "Her gecenin bir sabahı var" sözünü manşetine taşıyarak sözde hükümete gönderme yaptı. Haberde, "9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 7. yılında rahmetle yad ediyoruz" denildi.

Akit TV'de Manşetlerin Dili programını sunan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Süleyman Demirel'in Erbakan hükümetine yaptığı zulmü hatırlattı.

Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Yeni Asya dindar kardeşlerimizin, abilerimizin çıkardığı bir gazete, dolayısıyla tamamına yakınının eşleri, kızları, anneleri başörtülüdür. O başörtü yasaklandığı zaman, Süleyman Demirel cumhurbaşkanı sıfatıyla kendisine sorulduğu zaman, "E Anayasa var" cevabını veriyordu. "Anayasa'da değiştirilemez maddeler var" diye cevap veriyordu. O maddeler hala yerinde duruyor, o Anayasa hala aynı Anayasa. Ama bugün herhangi bir başörtüsü yasağı yok. Aynı Anayasa ile, aynı laiklik kavramıyla başörtüsü yasağı uygulanmaksızın üniversitelerde tam aksine, "Okullara başörtülü öğrencilerin de devam etmesi laikliğin de bir gereğidir" bakış açısıyla devam ediliyor. Kimsenin de çıt çıkardığı yok. CHP bile, "Evet, doğru olan budur" noktasına geldi.

Demek ki Süleyman Demirel o tarihte yanlış söylüyormuş, yalan söylüyormuş. Demek ki sahtekarlık yapıyormuş. "Anayasa böyle" derken milleti kandırıyormuş, aldatıyormuş.

Yeni Asya'daki kardeşlerimiz bu kadar net olan bir konuda, diyorlarsa ki, "Demirel generaller nedeniyle takiyye yapıyordu" o zaman 28 Şubat'ın darbe olduğunu kabul ediyorlar demektir. Darbe olduğu kabul ediyorlarsa o zaman 28 Şubat nedeniyle hapiste olan generallere neden destek çıkıyorlar?