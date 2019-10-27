Alıç çayı nasıl yapılır? İşte, alıcın faydaları
Reçeli, sirkesi, marmelattı hatta pekmezi bile yapılan şifa kaynağı alıçtan leziz çaylar da hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Alıç çayı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Reçeli, sirkesi, marmelattı hatta pekmezi bile yapılan şifa kaynağı alıçtan leziz çaylar da hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Alıç çayı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Alıç faydaları nelerdir?
İyi bir antioksidan kaynağı olan alıç cildin yaşlanmasını yavaşlatır.
Alıç kalp sağlığı için son derece faydalıdır.
Yapılan bilimsel çalışmalar alıcın tansiyonu dengelediğini ortaya koymuştur.
Lif yönünden zengin olan alıç sindirim sistemini düzenler.
Alıç saç dökülmesini bir hayli azaltın.
Alıç düzenli tüketildiğinde stres seviyesini azaltır.
Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde alıç kilo vermeye yardımcı olur.
Alıç çayı nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı kurutulmuş alıç meyvesi
- Rendelenmiş limon kabuğu
- 2 su bardağı kaynar su
- 1 yemek kaşığı ıhlamur
Limon kabukları hariç tüm malzemeleri bir demliğe alın.
7-8 dakika içerisinde çayınız demlenmiş olacaktır.
Limon kabuğu ve balla çayınızı lezzetlendirebilirsiniz.
Afiyet olsun.