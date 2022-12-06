Alibeyköy'deki tramvay kazasında vatmanın ifadesi ortaya çıktı

Dün sabah saatlerinde İstanbul Alibeyköy'de tramvay ve otobüs kazası yaşandı.

Büyük korkuya neden olan olayda 33 yolcu yaralandı.

Taksim-Cebeci seferi yapan İETT otobüsü, seyir halinde ilerlediği esnada rayların üstünden geçerken Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvayın çarpmasıyla adeta parçalandı.

Adeta savaş alanına dönen kaza yerinde sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

Öte yandan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

DHA'nın aktarımına göre; vatman, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Vatman Semi Özcan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Özcan, ifadesinde yaklaşık 7 yıldır vatman olduğunu ifade ederek, "İki yıldır T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmaktayım. Dün saat 05.30'da sıralarında iş başı yapmak için çalıştığım kuruma gittim. Saat 06.30'da ise tramvaya binerek Cibali durağına gidip tekrar Alibeyköy Otogar durağına geldim. Saat 09.00 tekrar Alibeyköy'den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soy adını bilmediğim temizlik şefimiz de vardı. Alibeyköy durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım. En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum.

4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim." dedi.

Özcan ifadesinin devamında, "Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevk yazısında ise mağdur sayısının çokluğu, şüphelinin eylemi bilinçli taksirle meydana geldiği ve kazada yaralanan iki kişinin bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesi bulunduğuna yer verildi.

Savcılık, İBB Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesi istedi.