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Aktüel

Aliağa’da susam çeşitleri analiz sonrasında toprakla buluştu

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, kentteki verimsiz ve kullanım kapasitesi düşük arazilerin tarım ekonomisine kazandırılabilmesi için girişimlerde bulunurken, yapılan toprak analizleri sonucunda susam çeşitleri toprakla buluşturuldu.

2020-04-24 17:41:11 -
Aliağa’da susam çeşitleri analiz sonrasında toprakla buluştu

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, kentteki verimsiz ve kullanım kapasitesi düşük arazilerin tarım ekonomisine kazandırılabilmesi için girişimlerde bulunurken, yapılan toprak analizleri sonucunda susam çeşitleri toprakla buluşturuldu.


Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, kentte tarla statüsündeki toprakların en iyi şekilde değerlendirilebilmesi ve çiftçilerin tarım hayatına katılabilmeleri amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kentin farklı noktalarındaki arazilerde deneme çalışmaları yapan ekipler, bu kapsamda Güzelhisar Mahallesi’ndeki arazilerde incelemelerde bulundu. Yapılan toprak analizlerinin ardından belirlenen arazide susam çeşitleri toprakla buluşturuldu.

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