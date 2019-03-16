0553 313 94 23

Aliağa’da 10 bin çocuğa spor eğitimi

Aliağa Belediyesi, son beş yılda gerçekleştirilen yaz ve kış spor okulları ile 10 bin çocuğa çeşitli branşlarda spor eğitimi verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:05
Aliağa’da 10 bin çocuğa spor eğitimi

Çocukların spor yaparak okul dışında kalan boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla spora ve sporcuya destek veren Aliağa Belediyesi, son beş yılda gerçekleştirilen yaz ve kış spor okulları ile 10 bin çocuğa çeşitli branşlarda spor eğitimi verdi.

 

Gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Aliağa Belediyesi’nin spor okullarında 10 bin çocuk; futbol, voleybol, tenis, karate, güreş, basketbol, masa tenisi ve yüzme branşlarında kendi alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim gördü. Çocuklar kurs dönem sonlarında düzenlenen törenlerde sertifika heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı.

 

Geleneksel olarak düzenlenen; Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve Şenol Köse Futbol turnuvasına katkı sağlayan Aliağa Belediyesi, turnuva sonunda düzenlenen organizasyon ile tüm katılımcıları kupa ve madalya ile ödüllendirdi.

 

Aliağa Belediyesi, Aliağaspor FK altyapısına verdiği destekle de Aliağa’nın futbol alanındaki geleceğini inşa ediyor. U-10, U-11, U-12, U-13, U-15 ve U-19 yaş kategorilerinden oluşan Aliağaspor FK altyapısında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) lisanslı 160 sporcu bulunuyor. Aliağaspor FK altyapısı beş yıl içinde değişik yaş kategorilerinde dört kez Türkiye şampiyonasında Aliağa’yı temsil etti. 2018-2019 sezonunda U-12 takımı, grup şampiyonu olarak İzmir şampiyonluğu için halen mücadelesini sürdürüyor. U-15 takımı elit lige yükselerek Aliağa’ya büyük bir gurur yaşattı.

 

Sporda kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan Aliağa Demirspor da, voleybol ve karate branşlarında gösterdiği başarılarla spor camiasının dikkatini çekmeyi başardı. Mini ve midi kızlar voleybolda 30 lisanslı sporcusu olan Aliağa Demirspor katıldığı turnuvalarda üstün başarı göstererek Aliağa’yı en iyi şekilde temsil etti. İzmir’de katıldıkları il şampiyonluklarında elde ettikleri üçüncülüklerle Aliağa’ya kupa heyecanı yaşattı. Gelen başarılar sonucunda voleybol takımından da yıl sonunda bir sporcunun Eczacıbaşı’na transfer olabileceği, bir sporcunun ise milli takım seçmelerine katılacağı ifade edildi. Karate branşında 25 lisanslı sporcuya sahip Aliağa Demirspor’da, Aliağalı Doğan Egecan Tercan Türkiye Şampiyonasında üçüncü olarak milli takıma seçilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:05
  1. İzmir
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    1. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    2. İznik turizmine yeni nefes
    3. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    4. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    5. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    6. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    7. Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı
    8. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    9. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    10. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    11. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    12. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    13. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    14. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    15. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    16. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    17. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    18. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    19. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    20. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    21. Hindistan'a ait İHA düşürüldü
    22. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
    23. FIBA Dünya Kupası'nda kuralar çekildi
    24. Büyük küçük herkesin sorunu; Akne
    25. 12 Dev Adam’ın FIBA Dünya Kupası’ndaki..
    26. Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı,..
    27. Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1..
    28. e spor nedir? e spor nasıl oynanır?
    29. Sivasspor’da futbolculara 5 gün izin..
    30. Şişli sokaklarında Sarıgül’e sevgi seli
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler