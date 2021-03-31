Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde yine yer yerinde oynayacak. Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte dizide izleyicisini özen sahneler yer aldığı görülüyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümünde Demir ve Züleyha'nın yeniden evlilik için adım atmaları, Başhekim Ümit’i üzmüş olsa da Demir’in Süleyha ile evlenmesine izin vermeyeceğini söylemesi dizinin yeni ölümünde aksiyon sahnelerinin yer alacağı beklentisini yükseltti.

Fikret’in, Demir’e olan düşmanlığını durdurmak için Fekeli, Fikret’in teyzi Lütfiye’yi devreye soktu ancak başarılı olunamadı. Fikret’in Adnan Yaman’a olan düşmanlığı öyle bir noktaya geldi ki, Fikret, Adnan Yaman’a ait ne varsa kül edip savurmak istemekte.

Ali Rahmet Fekeli ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümünde Demir ve Fikret kavgası nasıl sonuçlanacağı merak edilse de bir diğer merak konusu Ali Rahmet Fekeli’nin kalp krizi geçirmesi. Ali Rahmet Fekeli de muhtemelen kalp krizi geçirdi ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ali Rahmet Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılıyor mu? Kerem Alışık’ın oynadığı Ali Rahmet Fekeli karakterinin ne olacağı Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde netlik kazanacak.

Kerem Alışık kimdir?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerindeÇolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.

Gençliğinde profesyonel olarak bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynamıştır.Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlenip, 1997 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunmaktadır. Ayrıca Kerem Alışık dayısı gibi şairdir. İki tane şiir kitabı bulunmaktadır.2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır. Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Felekeli karakterini canladırmaktadır.