0553 313 94 23

Ali Kuçik, Zonguldak Kömürspor’da

Zonguldak Kömürspor, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları da giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Kuçik’i transfer etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
Ali Kuçik, Zonguldak Kömürspor’da

Zonguldak Kömürspor, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları da giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Kuçik’i transfer etti.


TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım daha önce prensip anlaşmasına vardığı Sarıyer forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Kuçik’i transfer etti. Kuçik transfer yasağınınkalkmasının ardından resmi sözleşme imzalayacak.


Beşiktaş altyapısında yetişen 28 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Ali Kuçik, sırasıyla Bucaspor, Beşiktaş, Kardemir Karabükspor, Göztepe, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor ve Sarıyer formalarını giydi.


Deneyimli forvet oyuncusunun, Süper Lig’de 25, TFF 1. Lig’de 64, TFF 2. Lig’de 108 ve Türkiye Kupası’nda 28 maçı bulunuyor. Kuçik geçtiğimiz sezon Sarıyer forması ile 7 gole imza attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nice, Dolberg'i transfer etti
    1. Nice, Dolberg'i transfer etti
    2. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    3. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    4. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    5. Adıyaman'da korkutan yangın! 2 hektar..
    6. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    7. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    8. Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile..
    9. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    10. NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos..
    11. Kaymakam Küçük’ten Nazilli’ye sert..
    12. Kazada hayatını kaybeden öğretim..
    13. Beşiktaş’tan Mehmet Ekici açıklaması
    14. Büyük tartışmalara yol açtı! Su-57'den..
    15. Adnan Menderes Parkı, Efeler..
    16. Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna..
    17. Erol Bedir: “Zafer Bayramı’nda..
    18. Türkiye ve Rusya'dan yeni Su-57 hamlesi!
    19. "Her zaman sahada çalışmayı tercih..
    20. Bodrum’da ’Müsaitseniz size geliyoruz’..
    21. Akbatı 8. Yaşını Göksel ve Kolpa ile..
    22. TOTAL Oil Türkiye, gerçekleştirdiği..
    23. CHP-İYİ Parti ittifakında deprem!..
    24. Tunceli’de bir haftada etkisiz hale..
    25. Transanatolia Kahramanmaraş’tan geçti
    26. Başkentini değiştirecek olan Endonezya..
    27. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    28. Yemen’de Husi saldırılarında 36 asker..
    29. Ali Kuçik, Zonguldak Kömürspor’da
    30. Faiz riski yönetimi için yurt dışına..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı