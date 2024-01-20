Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, katıldığı bir etkinlikte çalışan garsonla muhabbeti sosyal medyadan yayınlandı.

Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Başkan Koç, kendisine kokteyl servisi yapan genç garsona “Ne var bunun içinde? Yüzde 99 bilmiyorsun’ yorumunda bulundu.

Ali Koç’un yanında bulunan kişilerin ise yaşananlara ‘kahkaha’ ile güldüğü görüldü.

Ali Koç'un garsonu aşağıladığı o anlar her ne kadar yanındakileri güldürse de sosyal medyada tepki gördü.



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