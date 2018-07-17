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Ali Koç'tan radikal karar

Fenerbahçe'ye yeni bir kimlik kazandırmak isteyen başkan Ali Koç, radikal bir karara imza attı.

17 Temmuz 2018 Salı 09:07
Ali Koç'tan radikal karar

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna Ali Koç’un oturmasının ardından kulüpte her alanda değişimler yaşanmaya devam ediyor.

Kurumsal yapıya geçme kararı alan Başkan Koç, bu çerçevede takımla ilgili tüm yetkileri Sportif Direktör Comolli’ye verdi. Koç’un önceki dönemlerin aksine soyunma odasına girip oyunculara müdahale etmeyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca Samandıra Tesisleri’ne de gitmeyecek. Başkan Ali Koç, bu sayede Comolli’nin ağırlığını hissettirmesi ve otoritesini takım üzerinde kurmasını istiyor.

Kafasında büyük Avrupa takımlarının yönetiliş tarzı olan Ali Koç, futbolcuları mümkün olduğunca az görecek. Koç, bu uygulamanın yapılmaması halinde ise teknik adam ve sportif direktörün takım üzerindeki etkisinin azalacağına inanıyor. Bu doğrultuda başkan şu ana kadar takımı sadece ilk günkü antrenmanda ziyaret etti. Burada takımla tanıştıktan sonra başarı dileklerinde bulunup beklentilerinden bahsetti.

Ali Koç’un üzerinde durduğu bir başka önemli konu ise görev dağılımı. Gerek yönetim, gerekse de profesyonel anlamda önemli görev dağılımları yapan Koç’un bu hamlesinden sonra herkes kendi işiyle ilgilenecek ve sorumlu olacak. Böylelikle herkesin performansı artacak.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:07
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