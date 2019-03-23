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Ali Koç'tan 1 milyar TL'lik hedef!

Süper Lig'de zor dönemler geçiren Fenerbahçe, UEFA'dan ceza almamak için yapılacak kampanyada rekor bir katılım ve 1 milyar TL'ye yakın bir rakam bekliyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:25
Ali Koç'tan 1 milyar TL'lik hedef!

UEFA ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin kısa sürede kasaya koyması gereken rakam yaklaşık 400 milyon lira. Ancak yönetimin beklentisi bunun çok daha üzerinde...

Fenerbahçe, mali açıdan kritik bir eşikte. Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri anlattığı ekonomik darboğazdan çıkmanın formülü başlatılacak yardım kampanyası.

"Beşiktaş ve Galatasaray gibi olmasın"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Zaman dar, ancak Fenerbahçe yönetimi, camiasına güveniyor. Tek bir şahsın cebinden çıkan paranın kulüp kasasına konulmasına izin vermeyen UEFA, sarı-lacivertlilerin talebini makul karşıladı. Ali Koç'un da açıkladığı gibi, önümüzdeki günlerde resmen başlatılacak olan kampanyaya yapılacak bağış miktarı kadar, katılım sayısı da önemli. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın benzer çalışmalar yaptığını hatırlatan Fenerbahçeli yöneticiler "Ancak bu hareketler çok küçük meblağlarda kaldı. Zaten sadece taraftarların katılımı söz konusuydu" hatırlatması yaptı.

Yasak gelebilir

Kulübe yaklaşık 900 milyon nakit girdisi sağlayan Başkan Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetimin elini bir kere daha taşın altına koyacağı belirtilen bu harekete Fenerbahçeli işadamlarının da yüksek meblağlı katılımları bekleniyor.

roje onaylanmaz ya da amaca ulaşılamazsa...

UEFA'yla yapılan anlaşma çerçevesinde mayıs ayına kadar olan sürece eksi 30 milyon euroda girmesi gereken kulüp an itibarıyla eksi 90 milyon euroda. Toplanması gereken rakam 60 milyon euro. Bir milyar liraya ulaşabileceklerini düşünen sarı-lacivertliler, projeye yüzde 90 onay veren UEFA'dan kesin karar gelir gelmez harekete geçecek. Proje onaylanmaz ya da amaca ulaşılamazsa Fenerbahçe'nin transfer yasağına varan yaptırımlara maruz kalması söz konusu.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:25
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