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Ali Koç'a Cocu'yu öneren isimler belli oldu

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a teknik direktör Cocu'yu tavsiye eden isimlerin Dirk Kuyt ve Dick Advocaat olduğu ortaya çıktı.

04 Eylül 2018 Salı 22:33
Ali Koç'a Cocu'yu öneren isimler belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına gelen ancak ilk 4 haftada alınan kötü sonuçlarla tarşılan teknik direktör Phillip Cocu'yu başkan Ali Koç'a öneren isim tanıdık bir isim çıktı. Telesport muhabiri Marcel van der Kraan'a göre Cocu'yu, Fenerbahçe'ye sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt ve eski teknik direktörü Dick Advocaat getirdi.

ALİ KOÇ KUYT'I ARADI

Advocaat, geçen sezon başında da vatandaşını F.Bahçe'ye tavsiye etti ancak eski başkan Aziz Yıldırım istemedi. Ali Koç ise Dirk Kuyt'ı arayarak tavsiye istedi. Kuyt'ın verdiği olumlu rapor sayesinde Cocu işe başladı.

5 İSİM ÖNERİLDİ

Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'ın yazarı Sjoerd Mossou'ya göre ise Menajer Janssen'den 'teknik direktör önerisi' istendi. Janssen, Cocu ile beraber 5 isim önerdi.

Ali Koç ile Damien Comolli istedikleri 8 teknik adamdan olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Cocu'nun menajeriyle ilk görüşme 13 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Menajer Rob Janssen, Comolli yurt dışına çıktığı gün İstanbul'a geldi, direkt Ali Koç'la görüştü.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:33
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Dirk Kuyt
  4. Phillip Cocu
  5. Ali Koç
  6. Dick Advocaat

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