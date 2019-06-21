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Ali Koç takıma moral verdi

Fenerbahçe Beko’nun, finalde Anadolu Efes’e yenilerek şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, sahaya inerek oyunculara moral verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 23:42
Ali Koç takıma moral verdi

Fenerbahçe Beko’nun, finalde Anadolu Efes’e yenilerek şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, sahaya inerek oyunculara moral verdi. Ali Koç’un da kaçan şampiyonluğun ardından moralinin bozuk olduğu gözlemlendi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final final serisi 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’e 89-74 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmanın ardından parkeye inerek takıma destek oldu. Basketbolcularla konuşup moral vermeye çalışan Koç’un da üzgün olduğu olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 23:42
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