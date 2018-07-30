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Ali Koç erken seçime gidiyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un, tüzükte bazı değişiklikler yapabilmek ve yönetim kuruluna yeni isimler ekleyebilmek adına 3 yıl sonra yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’u beklemeden erken seçime gideceği iddia edildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05
Ali Koç erken seçime gidiyor

Haziran ayında ezici bir çoğunluk tarafından aldığı oyla Aziz Yıldırım'ı saf dışı bırakıp Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un erken seçime gitme ihtimalinin olduğu ortaya çıktı. 3 yıl sonra yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’u beklemeyebileceği öğrenilen Koç'un, genel kurul onayı gerektiren bazı kararlar ile yetkiler alabilmek, tüzükte bazı değişiklikler yapabilmek ve yönetim kuruluna yeni isimler ekleyebilmek adına böyle bir karar alabileceği konuşuluyor.

Bu konuyu şimdiden gündemine alan Koç, henüz net bir tarih belirlememiş olsa da Fenerbahçe Kulübü; yeni bir kongre için 3 yıl beklemeyecek gibi görünüyor. Yönetiminden memnum olan Ali Koç, start verdikleri şeffaf idare anlalayışıyla bir kez daha genel kurulun karşısına çıkmayı hedefliyor.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05
  1. Aziz Yıldırım
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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  • Ali Koc kimin adami?Ali Koc kimin adami?1 sa önce
    Ali Koc'un ipi kimlerin elinde? Roscilt ailesi mi, Vatikan mi? Bu ali koc'a cok dikkat edin! siyasete girip, feto'nun biraktigi yerden devam eder bu!
  • Ali Koc kimin adami?Ali Koc kimin adami?1 sa önce
    Ali Koc'un ipi kimlerin elinde? Roscilt ailesi mi, Vatikan mi? Bu ali koc'a cok dikkat edin! siyasete girip, feto'nun biraktigi yerden devam eder bu!
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