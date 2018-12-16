'Ali Koç, Emre Belözoğlu bombasını patlattı' iddiası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesinin ardından iddialar da arkaya arkaya gelmeye başladı. Fenerbahçe'de gündemdeki bir numaralı isim ise hiç şüphe yok ki Emre Belözoğlu.

Haber Global kanalında yayınlanan Kontra programında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Emre Belözoğlu ile Ali Koç'un bir görüşme yaptığını ifade eden Ercanlar, "Emre Belözoğlu ile Ali Koç'un bir görüşme yaptığını duydum. Bire bir görüştüler. Fikir alışverişi yaptılar. Bu sene için Emre'nin Başakşehir'den ayrılmasına ihtimal vermiyorum ama uzun vadede Emre Fenerbahçe'ye hizmet edecektir. Emre çok güçlü bir karakter. Fenerbahçe'ye çok faydalı olur" şeklinde konuştu.