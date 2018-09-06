Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yakın ismi kovdu!
Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu, görevden aldı.06 Eylül 2018 Perşembe 21:21
Fenerbahçe'de başkan değişikliğinin ardından tasfiyeler sürüyor.
Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'nin başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım, son kongrede görevi Ali Koç'a devretti.
Ali Koç'un görevi başlamasının ardından kulüpte yapılacak değişiklikler merakla bekleniyordu.
Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu görevden alındı.
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