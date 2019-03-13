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Ali Güney’den gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcusu Ali Güney, milli formayla mücadele ettiği 32. Uluslararası Boğaziçi Open Karate Turnuvası’nda gümüş madalya kazandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:37
Ali Güney’den gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcusu Ali Güney, milli formayla mücadele ettiği 32. Uluslararası Boğaziçi Open Karate Turnuvası’nda gümüş madalya kazandı.

 

Türkiye’nin en köklü spor organizasyonlarından olan ve dünya karatesinin önemli yıldızlarının yarıştığı Uluslararası Boğaziçi Open Karate Turnuvası’nın 32. organizasyonu tamamladı. İstanbul Küçükçekmece Spor Salonu’nda yapılan turnuvada 31 ülkeden 1299 sporcu mücadele etti. Turnuvada Türkiye milli takımı adına yarışan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Güney, Büyükler 67 Kg’da gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

 

Bakü’de iki isim

 

Türkiye karate milli takımının bir sonraki durağı 10. Uluslararası Bakü Open Karate turnuvası olacak. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak turnuvada, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ali Güney ve Oğuzhan Kaçır milli formayla tatamiye çıkacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:37
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