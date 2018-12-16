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Ali Ece Fatih Terim'e seslendi: Başkan olsun artık

Spor yorumcusu Ali Ece, Medipol Başakşehir Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'e seslendi.

16 Aralık 2018 Pazar 01:45
Ali Ece Fatih Terim'e seslendi: Başkan olsun artık

Süper Lig 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece, Fatih Terim'in artık Galatasaray'da başkan olması gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray'da sürekli yönetim ve başkanların değiştiğini, Fatih Terim tarafında ise kısır döngü yaşandığını söyleyen Ali Ece şu ifadeleri kullandı:

''Başkan olsun''

Galatasaray'da devamlı yönetim değişiyor, başkan yönetiyor. Galatasaray'da Fatih Terim başkan olsun. Beckanbauer yaptı işte. Nedir bu kısır döngü? Fatih Terim artık başlat bunu ya. Başkan olsun."

Ali Ece, ""Fatih Terim, Milli Takım'da kahraman. Gönderilince kahraman değil. Galatasaray'da kahraman, gönderilince kahraman değil." dedi .

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 01:45
  1. Ali Ece
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Medipol Başakşehir

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