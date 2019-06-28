Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide kimler olacak? Yeni partide kimler var?

23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası artık kurulması kesin gözüyle bakılan Abdullah Gül’ün de içinde yer alacağı Ali Babacan’ın genel başkan olacağı yeni parti ile ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun Ali Babacan’ın kuracağı partide yer almak istediği ancak bu yeni kurulacak partide yer alacak isimlerce kabul görmediği iddia edildi. Ali Babacan yeni partiyi kuracak da Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracığı yeni partide kimler var? Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide kimler olacak?

AK Parti hükümetleri döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan daha sonra kendine yeni bir rota çizen Ali Babacan’ın parti kurmasına yönelik tartışmalar, İstanbul yerel seçimleri sonrası hız kazandı. 23 Haziran İBB seçim sonuçlarında AK Parti’nin kaybetmesi ve CHP, İP, HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi açık ara önde kazanması Abdullah Gül-Ali Babacan ikilisini yeniden harekete geçirdi. Şu aralar en çok konuşulan ve Türkiye’nin gündeminin ön sıralarında yerini alan Abdullah Gül ve Ali Babacan yeni partiyi ne zaman kuracak? Ali Babacan liderliğinde kurulacak olan yeni partide kimler yer alacak? sorusu oldu.

Yeni partide kimler var?

Edinilen bilgilere göre, Ali Babacan liderliğinde Abdullah Gül'ün arka planda yer alacağı yeni parti sonbaharda kurulacak. Yeni partide daha çok AK Parti içindeki küskün isimlerin yer alacağı konuşuluyor. AK Parti’de yönetiminin ve politikaların belirlenmesinin tek kişinin iradesinde olmasına eleştirel yaklaşan yeni parti 5’li komisyon aracılığı ile yönetilecek. 5’li Komisyon Abdullah Gül, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç’tan oluşacak. Ali Babacan’ın 5’li Komisyonun sözcülüğünü üstlendiği öğrenildi. Ayrıca Babacan’ın ekibinde eski Bakanlardan Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün’ün de kurucu olarak yer alacağı iddia edilmekte.