Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde toplu istifa! AK Parti'ye geçtiler
Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde Sinop'un Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.
Sinop Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, AK Parti'ye üye olduklarını duyurdu.
Gülsevin, “Vatan evlatlarının nöbet tuttuğu bölgelerde konumlandırılamayan Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.