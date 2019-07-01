Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’na en sert tepki vatandaştan geldi

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti'nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin' elini güçlendirdi. Ahmet Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destekli Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı. Yeni parti kurma çalışmasında yer alan isimlere en sert tepkiyi yine vatandaş gösterdi. Rizeli Süleyman Ayrılmış adlı vatandaş sosyal medyada, “Vurun Erdoğan’a! Sırtında taşıdıkları, bağrına bastıkları vurun, vurun ki rahatlayın!” başlığıyla Gül destekli Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sitem dolu sözler içeren paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

İşte paylaşım rekoru kıran o yazı:

“Vurun Erdoğan’a! Sırtında taşıdıkları, bağrına bastıkları vurun, vurun ki rahatlayın!

Öncelikle sen vur Gül'üm.

Öyle bir hançer vur ki sırtının acısı asırlar boyu dinmesin.

Sizler Erdoğan'ın sayesinde adam olduğunuz için vurun! Yoksa kim sizin gibi korkakları adam yerine koyardı... Biz biliriz ihanetlerin rengini tonunu...

Eşin Hayrunnisa'nın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydını kabul etmeyip, girmesini engelleyen Erdoğan'dı değil mi? (1998’de türbanlı olduğu için kaydı yapılmamıştı.)

Hadi bunun için bir hançer sapla!

Cumhurbaşkanı olman için 367 oy gerekir diyen Erdoğan'dı değil mi?

Cumhuriyet mitinglerini düzenleyenler "Gerici Cumhurbaşkanı, çarşaflı, türbanlı eş istemiyoruz" diye slogan atan da Erdoğan'dı değil mi?

27 Nisan da eşini arkadaşına emanet edip kaçmak istemenin sebebi de Erdoğan'dı değil mi? Hadi bunun içinde bir hançer vur sırtına!

Bu Ülkeye Erdoğan sayesinde Başbakan, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı olduğun içinde vur hançeri...

Sizi hiç kimse adam yerine koymazken.

Gerici, damgasıyla dolaşırken, bırakın Cumhurbaşkanı, Çankaya'nın kapısından eşinizle içeri alınmazken, Erdoğan her şeye göğüs gererek seni eşinle Balkona çıkardığı için, 1 numara yaptığı, göğsünü siper ettiği için bir hançer de göğsüne vur...

Ak Partiden ayrılıp şu ana kadar 3 parti kuranların hepsi de ayaklar altında paspas oldular... Bir tanede siz kurunda bu halk ayaklarını silsin ve temizlensin.

Ben sizi ta Refah Partisi döneminden tanır ve bilirim. Ne kadar korkak, sinsi biri olduğunuzu da bilirim...

SEN KÜRT KARDEŞİM BİR HANÇERDE SEN VUR ERDOĞAN'IN SIRTINA!

Daha dün Anadilini konuşamazken bugün okul açabiliyorsun.

Daha dün Devletin gözünde Kürt=PKK iken, bugün "kardeşim " oldun. Daha dün evine iki çuval un alırken hesap verirdin, bu gün un fabrikası açıyorsun.

Dün yolda Kürtçe, jandarma kontrolüne gelince Türkçe kaset dinlediğin için vur! Vur ki rahatla...

Beyaz Toroslar için de vur. OHAL için de vur.

İlinize Üniversite açtığı için de vur! Havaalanı yol yaptığı için de vur! Huzurla yaşadığın için de vur!..

Size say say bitmeyecek imkânlar sağladığı için de vur!

SEN HASTA KARDEŞİM, BİR HANÇERDE SEN VUR!

İlaç alamazken

Muayene olamazken

Rehin kalırken

“Hastanede yer yok” diye seni hasta hasta evine gönderirken

Önce doktorun muayenehanesine, sonra hastaneye koştuğun; doktorun, hemşirenin seni adam yerine koymadığı, rüşvetle işlerin görüldüğü zamanları unuttuğun için bir hançerde sen vur!

Hastaya, engelliye hatta ana-Babana, torununa bakım ücreti aldığın içinde vur!

Evine bakım için gelen doktor içinde vur! Vur, vur da rahatla...

SEN EMEKLİ AMCA-NENE

Maaşını alamazken, saatlerce kuyruk beklerken, kuyrukta ölenler için de vur!

Şimdi bayramlarda aldığın 2 maaş için de vur... Bedava seyahat için de, Hava ve Demir yollarında yapılan %50 indirim için de… Ne bileyim bir şeyler bul sen de vur hançeri!..

SEN KÖYLÜ KARDEŞİM

Sen de boş durma

Buzağı ve inek başına aldığın destek için,

Dönüm başı ektiğin ekin için,

Yaptığın ahır için,

Traktör ve mazot desteği için,

Kömür desteği için, şimdiye kadar muhatap bulamadığın için vur, bir hançer de sen vur köylü kardeşim!

EY BAZI MUHTARLARIM

Siz de vurun 2002 yılında ödenekleriniz 90 TL idi… BAĞ-KUR’unuz yatmaz, muhtarlık kapandı kapanacak korkusuyla yaşardınız… Erdoğan’a “sen muhtar dahi olamazsın” denilerek sizi küçük gören, horlayıcı ifadeler kullanılırdı… Hatta "Erdoğan Dünya Liderlerine konuşurken birileri ne demişti hatırlayın "Erdoğan dünya liderlerine değil de sanki muhtarlara konuşuyor" diyerek sizi adam yerine dahi koymamışlardı... Bunları hatırladıkça vurun hançeri!

Şu an ödenekleriniz Asgari ücret üzerinden olduğu için, Bağ-Kurunuz yattığı için, muhtarlıktan sonra ödediğiniz silah ruhsatı ve harç bedelleriniz ölene kadar vergiden muaf olduğu için, 19 Ekim muhtarlar günü yapıldığı için, tek tip İçişleri Bakanlığı onaylı kimlik kartlarını taşıdığınız için, Muhtarlık sitesi, Muhtarlık işleri Müdürlüğü, Muhtarlık Daire Başkanlığı kurulduğu, grup grup Külliye’ye, yurt dışlarına gidildiği için, muhtarlar benim UÇ BEYİM, Muhtarı üzen beni de üzer dediği için bir hançer de sen vur muhtarım!

EY VATANDAŞLARIM SİZLERDE BOŞ DURMAYIN

■Savunma Sanayii’ni %80 millileştirdiği için,

■Her ile üniversite ve havaalanı yaptığı için,

■Enflasyonu %60’lardan %5’lere kadar indirdiği için,

■Faiz oranlarını %67’lerden % 4,5’a kadar indirdiği için,

■Sayısız barajlar yaptığı için,

■Caydırıcı güç ve nükleer santraller kurduğu için,

■119 km tüneller yaptığı için,

■Her yıl zarar yaptığı Kamu bankalarını; her yıl kâr yaparak dünyada ilk 500 banka arasına soktuğu için,

■Kılık kıyafet serbestliğini getirdiği için,

■Milgem’le donanmayı caydırıcı güç haline getirdiği için,

■İhracatı 180 milyar $’a kadar çıkardığı için,

■Milli ilaç sanayiini başlattığı için,

■Onlarca Teknokent kurduğu için,

■1019 tane organize sanayi bölgesi kurduğu için,

■Devasa şehir hastaneleri yaptığı için,

■Milli uydularımız gökyüzünde dolaştığı için,.

Reis biz ve gerçek AK Partililer her daim yanındayız.

Bizler hizmeti makam önünde tutanlarız

Bizler hırsımız için kimseyi sırtından vurmayız

Bizler davamız için savaşırız

Bizler ak parti kurucularıyız

Bizler ihanet etmeyiz…”