Aleyna'nın da yoldan geçerken ciğerine kaçmıştı! Manken Didem Soydan'ın uyuşturucu savunması güldürdü

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu Hande Erçel ve sunucu Güzide Duran ve manken Didem Soydan gibi isimlerin bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 14’ü gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı "yurt dışı çıkış yasağı", Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari'nin tutuklanmasına, Tuğçe Özbudak hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında da talep doğrultusuna adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

SOYDAN’IN SAVUNMASI ALEYNA TİLKİ’Yİ HATIRLATTI

Model ve oyuncu Didem Soydan'ın savcılık ifadesi, ünlülere yönelik geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki’nin güldüren savunmasını akıllara getirdi. Tilki’nin avukatları, kanında çıkan uyuşturucunun Aleyna’nın yolda yürürken esrar içenlerin havaya üflediği dumanın ciğerine kaçması nedeniyle yaşandığını iddia ederek Türkiye’yi güldürmüştü.

Soydan ifadesinde şunları söyledi: “20 gün önce bir defile için Fransa'ya gittiğimde, etkinlik sonrasında diğer manken arkadaşlarıma tütünlerinin olup olmadığını sordum. Arkadaşlarımdan biri elindeki sarılı sigarayı bana uzattı; ondan bir nefes çektim ve bunun tütün olmadığını anladım.

Hemen manken arkadaşıma dönerek, istediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım elindeki madde esrardı; ancak daha önce hiç kullanmadığım için tam olarak bilmiyorum. Eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise orada yanlışlıkla sadece bir nefes çekmiş oldum.”