Aleyna Tilki'den yurt dışında yaşayan Türkleri kızdıracak sözler
Sosyal medyayı gereksiz meşgul eden isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin insanlarla dalga geçen paylaşımlarından sonra bu sefer gözünü yurt dışında yaşayan Türklere çevirdi. Tilki, yurt dışında yaşayan Türkler için, ‘büyük bir bölümü çiğ bir ruh yapısında oluyor’ ifadelerini kullandı.
Seküler mahallenin gençlere rol model diye pohpohladığı Aleyna Tilki saçmalıklarına devam ediyor.
Aleyna Tilki, sosyal medya twitter hesabından yaptığı son paylaşımıyla yurt dışında yaşayan Türkleri kızdıracak sözler kullandı.
Tilki’nin paylaşımında kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.
Aleyna Tiki yurt dışında yaşayan Türkler için, “Yurt dışında yaşayan Türklerin hepsi değil ama büyük bi bölümü çok çiğ bi ruh yapısında oluyor. Minik düşmanlık,kıskançlık, ikiyüzlülük, dedikoduculuk vb şeyler oluyor. Bunun psikolojik nedeni nedir????” ifadelerini kullandı.