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Gündem Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan duyuru: Şehit askerler için 82 cemevi adına açıklama yaptı
Gündem

Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan duyuru: Şehit askerler için 82 cemevi adına açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-28 15:31:00 -
Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan duyuru: Şehit askerler için 82 cemevi adına açıklama yaptı

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, 82 cemevi adına yaptığı yazılı açıklamada, 22-23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle Türkiye'nin yasa boğulduğunu belirterek, hain saldırıda iki günde 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, şehit askerler için bu akşam cemevlerinde dua okutacaklarını bildirdi.
Doğan, 82 cemevi adına yaptığı yazılı açıklamada, 22-23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle Türkiye'nin yasa boğulduğunu belirterek, hain saldırıda iki günde 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı.
Bu akşam federasyona bağlı cemevlerinde şehitler için dua okunacağını belirten Doğan, şunları kaydetti:
"Yüreğimize ateş düştü. Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen 12 askerimize Alevi Vakıfları bileşenlerimiz olarak bu perşembe akşamı vakıflarımızdaki ibadetlerimizde hazır bulunan ocak dedelerimizden ve Bektaşi babalarımızdan isteğimiz budur ki, şehit olan, hakka yürüyen vatan evlatlarımıza bizim gönül borcumuz vardır. Şehit düşen askerlerimiz hepimizin evladıdır. İsimlerini okuyup ruhlarına birer gülbank ve Fatiha ile yad etmek istiyoruz. Alevi Vakıflar bileşenlerimizin can gönülden katılmalarını diliyoruz. Bu vesile ile Alevi Vakıflar Federasyonu bileşenlerinde hizmet eden vakıf başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve hizmet eden pir rehber mürşit ve dede babalarımıza saygı, sevgi ve aşk-ı niyazlarımı sunarım."

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