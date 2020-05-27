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Alerji ile Yaşam Akademisi Kovid-19 dijital bilgilendirme kitapçığı yayınladı

Sabancı Vakfı’nın hibe programları kapsamında desteklediği Alerji ile Yaşam Derneği, alerjik çocuklar için hayati risk oluşturabilecek durumlarla ilgili ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri ele alan bir bilgilendirme kitapçığı oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:19:07 -
Alerji ile Yaşam Akademisi Kovid-19 dijital bilgilendirme kitapçığı yayınladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı’nın hibe programları kapsamında desteklediği Alerji ile Yaşam Derneği, Kovid-19 hakkında önemli bilgileri ve bu süreçte özellikle alerjik çocuklar için hayati risk oluşturabilecek durumlarla ilgili ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri ele alan bir bilgilendirme kitapçığı hazırladı.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, alerjik çocukların ebeveynlerini ve çocukların bakımından sorumlu olan tüm yetişkinleri bilgilendirmek üzere hazırlanan kitapçık astım, alerjik rinit, atopik dermatit ve besin alerjisi olan çocuklarda dikkat edilmesi gerekenlere değiniyor.

Alerji ile Yaşam Derneği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan dijital kitapçıkta; yeni tip koronavirüs hakkında temel bilgilere ek olarak, çocukların risk grubunda olup olmadığı, astım, alerjik rinit, atopik dermatit ve besin alerjisi olan çocukların Kovid-19 semptomları göstermeleri durumunda dikkat edilecekler ve immün yetmezlik hastalarının uyması gereken adımlar detaylı bir şekilde açıklanıyor.


- Alerji Risk Testi’ne de katılmak mümkün


Kitapçığa ek olarak Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle hayata geçirilen Alerji ile Yaşam Akademisi’ni ziyaret edenler, platformda alerjiyle ilgili güncel, güvenilir ve kapsamlı içeriklerin yer aldığı bilgilendirici videolara ulaşabiliyor.

Ebeveynler, platformda yer alan Alerji Risk Testi’ne de katılarak çocuklarında alerjik hastalık riskinin söz konusu olup olmadığı sorusuna da yanıt bulabiliyor.

Kovid-19 bilgilendirme kitapçığına https://alerjiakademisi.alerjidernegi.org.tr/egitim-materyallerimiz/ adresi üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

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