Albayrak’tan Vali Deniz’e Galatasaray forması Manisa’ya gelen Galatasaray Sportif A.

Manisa’ya gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak Vali Ahmet Deniz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak takımın formasını hediye etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim, Vali Ahmet Deniz’in Manisa’daki görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. Albayrak, ziyareti sırasında Vali Ahmet Deniz’e Galatasaray Forması hediye etti.

Vali Deniz de Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak’ın ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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