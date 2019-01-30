Albaraka Türk’ten ücretsiz para transferi

Albaraka Türk’ün dijital bankacılık hizmeti ‘insha’dan yararlananlar, Şubat ayı sonuna kadar Almanya’dan Türkiye’ye ilk üç para transferini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Appstore ve Google Play üzerinden ‘insha’ uygulamasının güncel versiyonu kullanılarak 3 dakika içerisinde Euro veya TL transferi yapılabiliyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, hedeflerinin müşterilerine şubesiz ve dijital bankacılık hizmetleri sunmak olduğuna dikkat çekerek, “Yenilikçi uygulamamız ‘insha’nın para transferi hizmeti ile Almanya’daki vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik böyle bir hizmet sunabildiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni hizmet ve çözümlerimizle ‘insha’ kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.