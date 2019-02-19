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Alaşehir Belediyesi 5 bin vatandaşa ücretsiz tiyatro keyfi yaşattı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak öncülüğünde kurulan Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulu’nun hazırladığı ve ücretsiz olarak 13 kez Münir Özkul Tiyatro Salonunda sahnelenen “Benim güzel pabuçlarım” adlı tiyatro oyunu yaklaşık 5 bin minik ve ailelerinden tam puan aldı.

19 Şubat 2019 Salı 14:47
Alaşehir Belediyesi 5 bin vatandaşa ücretsiz tiyatro keyfi yaşattı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak öncülüğünde kurulan Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulu’nun hazırladığı ve ücretsiz olarak 13 kez Münir Özkul Tiyatro Salonunda sahnelenen “Benim güzel pabuçlarım” adlı tiyatro oyunu yaklaşık 5 bin minik ve ailelerinden tam puan aldı.


Alaşehir Belediyesi kültürel ve sosyal faaliyetlerle şehre renk katmaya devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulu’nun hazırladığı ve yaklaşık 5 bin kişinin ücretsiz olarak izlediği, ’Benim güzel pabuçlarım’ adlı tiyatro oyunu miniklerden ve ailelerinden tam puan aldı. Yönetenliğini Nurcan Narinç, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Şekip Noyanalpan’ın yaptığı ve tam 13 kez ücretsiz olarak sahnelenen ’Benim güzel pabuçlarım’ adlı ilk tiyatro oyunu, salonu dolduran çocuklar ve aileleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


Sosyal ve üretken belediyecilik anlamında Alaşehir’de ilkleri gerçekleştirmeye devam eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Kültürel ve sosyal alanlarda ortaya koyduğumuz projelerimiz ile şehrimize renk katmaya devam ediyoruz. Alaşehir’de bir ilk olarak geçtiğimiz ay kurulan tiyatro okulumuzun ilk oyunu olan ’Benim güzel pabuçlarım’ adlı tiyatro oyunu çocuklarımız ve ailelerimiz için değişik bir anı oldu. Yavrularımızın ve ailelerimizin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Yaklaşık 5 bin vatandaşımızın izlediği tiyatro oyunumuz yoğun talep üzerine belli aralıklarda sahnelenmeye devam edecek. Tiyatro oyunumuzun kısa sürede hazırlanmasında emeği geçen Yöneten Nurcan Narinç, Genel Sanat Yönetmeni Şekip Noyanalpan ve tiyatro okulu kursiyerlerimizi tebrik eder, katılımlarından dolayı çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de devamlı yeni oyunlar üreterek halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Ben tüm vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı tiyatro oyunumuzu izlemeye davet ediyorum.“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:47
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