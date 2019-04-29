Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı





ANTALYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Aytemiz Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın vefatı dolayısıyla Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'un 7 futbolcusunun geçirdiği kazada hayatını kaybeden Josef Sural için Alanyaspor Kulübüne gelen Destici, Başkan Hasan Çavuşoğlu'na başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kamp için geldikleri Alanya'da sabah karşı yaşanan üzücü olayın herkesi üzüntüye boğduğunu aktaran Destici, "Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini, diğer futbolcularımızın da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden futbolcumuzun başta eşi ve ailesine, kulüp başkanımızın şahsında siz değerli yöneticilerimize, Alanyaspor sevenlere, bütün Alanya halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Diğer futbolcularımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Sevindirici olan onların hayati tehlikesinin olmaması, tedavilerinin yapılıp evlerine dönmüş olmaları. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de dün yapılan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın, Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.