Alanyaspor'dan erteleme talebi - Turuncu-yeşilli kulüp, Süper Lig'de 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapılması planlanan maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu



ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapılması planlanan maç için erteleme talebinde bulundu. Alınan bilgiye göre turuncu-yeşilli kulüp, Atiker Konyaspor ile 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu. Süper Lig'de geride kalan hafta oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Papiss Cisse, Welinton, Isaac Sackey ve Josef Sural'ın Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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