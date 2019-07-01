Alanyaspor sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi

Alanyaspor, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana 12 alt yapı futbolcusuyla beraber toplam 24 oyuncu katıldı. Copa America’da Şili Milli Takımı forması giyen Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası’nda Angola ile mücadele eden Djalma Campos, askerde olan Efecan Karaca, özel izinli olan Kaan, Welinton, Tayfur, Baiano ve Papis Cisse ise antrenmanda yer almadı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünü ise savunma çalışması yaparak tamamladı.

“Bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz”

Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için 3 aşamalı bir hazırlık kampı geçireceklerini söyledi. Bulut, "Bugün başlangıcı yapıyoruz. İlk etapta buradayız, ikinci etapta Topuk Yaylası’nda, 3. etap kampını da yurt dışında yapacağız ve ülkeye geri döneceğiz. En son etabımız zaten 9 Ağustos’ta bitmiş olacak. Daha sonra 12 Ağustos’tan itibaren lig haftasına başlayacağız burada. Tabii şu an gelemeyen arkadaşlarımız var. Copa America ve Afrika Uluslar Kupası’nda 2 futbolcumuz var. Onlar biraz geç gelecek, onlara biraz daha izin vereceğiz. Çünkü hiç izin yapmadan gelmelerini istemiyoruz. Askere giden arkadaşlarımız oldu, onlar da bir kaç gün sonra aramıza katılacaklar. Genç arkadaşlarımız da burada. 24 kişilik bir ekiple bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.