0553 313 94 23

Alanyaspor sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi

Alanyaspor, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:28
Alanyaspor sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi

Alanyaspor, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.


Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana 12 alt yapı futbolcusuyla beraber toplam 24 oyuncu katıldı. Copa America’da Şili Milli Takımı forması giyen Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası’nda Angola ile mücadele eden Djalma Campos, askerde olan Efecan Karaca, özel izinli olan Kaan, Welinton, Tayfur, Baiano ve Papis Cisse ise antrenmanda yer almadı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünü ise savunma çalışması yaparak tamamladı.



“Bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz”


Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için 3 aşamalı bir hazırlık kampı geçireceklerini söyledi. Bulut, "Bugün başlangıcı yapıyoruz. İlk etapta buradayız, ikinci etapta Topuk Yaylası’nda, 3. etap kampını da yurt dışında yapacağız ve ülkeye geri döneceğiz. En son etabımız zaten 9 Ağustos’ta bitmiş olacak. Daha sonra 12 Ağustos’tan itibaren lig haftasına başlayacağız burada. Tabii şu an gelemeyen arkadaşlarımız var. Copa America ve Afrika Uluslar Kupası’nda 2 futbolcumuz var. Onlar biraz geç gelecek, onlara biraz daha izin vereceğiz. Çünkü hiç izin yapmadan gelmelerini istemiyoruz. Askere giden arkadaşlarımız oldu, onlar da bir kaç gün sonra aramıza katılacaklar. Genç arkadaşlarımız da burada. 24 kişilik bir ekiple bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'da milletvekillerine mal varlığı beyanı zorunluluğu
    1. Malezya'da milletvekillerine mal..
    2. Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı
    3. Burdur'da evi yanan aileye yardım eli..
    4. ODTÜ'lü terör çığırtkanları serbest..
    5. Sakarya'da, Dumlupınar Denizaltısı..
    6. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri..
    7. Akdamar Kilisesi ile ilgili çarpıcı..
    8. BM’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya geçmiş..
    9. Sivasspor’un yeni sezon kamp programı..
    10. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri..
    11. Kudüs genç şehidini uğurladı
    12. Alanyaspor sezonun ilk idmanını..
    13. Vali Karaloğlu’ndan köpük partisi..
    14. Uluslararası Üniversite Gençliği Bilim..
    15. GÜNCELLEME - Eğirdir Gölü'nde kaybolan..
    16. Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası..
    17. Dışişleri Bakanlığından "KKTC'ye düşen..
    18. Sivasspor’da kombine fiyatları belli..
    19. Suriyelilere plaj yasağına belediye..
    20. Rusya'dan ABD'ye 'takas' teklifi!
    21. Rusya'da sel 12 can aldı
    22. Trabzonspor Futbol Okulu’ndan..
    23. Otogaza indirim, benzine zam
    24. Bodrum’da Kabotaj Bayramı’nın 93. yılı..
    25. Traktörün altında kalan yaşlı adam 2..
    26. Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak..
    27. Osaka'dan Wimbledon'a erken veda
    28. FKÖ’den Arap Birliği ve İslam..
    29. Türkiye'den flaş KKTC açıklaması
    30. Kullandığı traktörün altında kalarak..
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama