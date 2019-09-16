Alanyaspor Fenerbahce maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, Alanyaspor Fenerbahce maçı kaç kaç bitti?16 Eylül 2019 Pazartesi 20:00
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, Alanyaspor Fenerbahce maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Alanyaspor liderliğini korudu.
MAÇ SONUCU: 3-1
Alanyaspor
Marafona
F. N'Sakala
Welinton
Juanfran
S. Caulker
Ceyhun Gülselam
Efecan Karaca
J. Fernándes
A. Bakasetas
E. Siopis
P. Cissé
Fenerbahçe
Atay Bayındır
Nabil Dirar
Jaílson
M. Jørgensen
M. Kruse
Luiz Gustavo
Deniz Türüç
Vedat Muriqi
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
39. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Sağ çaprazdan Vedat Muric ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues topu içeriye çevirdi. Kruse'un yan tarafa çıkardığı topa Tolga Ciğerci sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Marafon'un solundan ağlarla buluşturdu: 0-1
43. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.
45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djalma Campos'un ortasında topa müdahale eden Altay Bayındır'dan seken topu önünden bulunan Junior Fernandes'in röveşatasında kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti :1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
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