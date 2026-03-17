Gündem Alanya'da otomobil muz serasına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem

Alanya'da otomobil muz serasına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'da otomobil muz serasına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki muz serasına uçtu. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olan bir kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu üzeri İmamlı Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Mustafa Bahadırhan Gidemen (28) kullandığı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yol kenarında bulunan muz serasına uçarak ters döndü. Yaralılardan sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, yolcu A.B.G (27) ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Bahadırhan Gidemen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı A.B.G'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

