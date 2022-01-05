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Gündem Alanya'da korkutan deprem
Gündem

Alanya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Alanya'da 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 07:16:00 - 2022-01-05 07:20:38
Alanya'da korkutan deprem

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika haberi... Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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