Alanya'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Alanya'da 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Son dakika haberi... Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.