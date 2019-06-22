Alanya’da hentbol heyecanı başlıyor Türkiye Hentbol Federasyonu ile Alanya Belediyesi’ninorganize ettiği 25.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Alanya Belediyesi’ninorganize ettiği 25. Alanya Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası başlıyor.

25. Alanya Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası Milli Egemenlik Stadı’nda 6 kortta gerçekleştirilecek. Turnuvanın teknik toplantısı 23 Haziran Pazar günü saat 17.00 da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 24 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 da başlayacak.Şampiyonaya 30 takımdan yaklaşık 400 sporcu katılacak.

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