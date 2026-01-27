  • İSTANBUL
Alanya'da Bıçaklı ve Zincirli Kavga: 3 Kişi Tutuklandı
Alanya’da Bıçaklı ve Zincirli Kavga: 3 Kişi Tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bıçaklı ve zincirli kavgada 7 kişiden B.G, A.D ve H.D. tutuklandı. 2’si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2’si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Olay, Alanya’nın Saray Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüşen olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi’nde durdurularak gözaltına alındı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve HG adlı 7 şüpheli Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.G, A.D ve H.D. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2’si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2’si savcılıkça serbest bırakıldı.

 

