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Alanya semalarında dünya şampiyonası

Antalya’nın Alanya İlçesinde bugün başlayan 2019 Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası’na 29 ülkeden 130 sporcu katıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 23:05
Alanya semalarında dünya şampiyonası

Antalya’nın Alanya İlçesinde bugün başlayan 2019 Paragliding Dünya Hedef Şampiyonası’na 29 ülkeden 130 sporcu katıldı.


Gökyüzünde paraşütle süzülerek plajda belirlenen hedefe konmak için birbiriyle yarışan 29 ülkeden 130 sporcu, 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe’den havalandı.


Şampiyona hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Ergun Ulu, Dünya Yamaç Paraşütleri Hedef Şampiyonası’nın birinci ayağını Alanya’da gerçekleştirdiklerini söyledi.


Şampiyonaya birçok ülkeden profesyonel paraşüt pilotunun katıldığını belirten Ulu, “Alanya’da bu güzel manzara ve atmosferde gelen sporcularımıza en iyi şekilde ağırlamak için uğraşıyoruz. Alanya inşallah bundan sonra dünya şampiyonaları için ev sahipliği yapar. Bize bu şampiyona için destek veren Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve Alanya Tanıtım Vakfı olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız yarışmamızı bitiririz, herkesi mutlu bir şekilde evlerine göndeririz. Yarışmanın amacı ise, plajda ortada elektronik bir pet var. O pete en yakın basarak en az sayıyı toplayan birinci olacak. 7 uçuştan en kötü olanını sileceğiz 6 uçuşun toplamında da hakemlerle birlikte değerlendirme yapılacak ve en az sayıyı toplayan 1’incilik kürsüsüne çıkacak” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 23:05
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