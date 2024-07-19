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Gündem Alametler belirdi. 3. Dünya savaşı kapımızda
Gündem

Alametler belirdi. 3. Dünya savaşı kapımızda

Yeniakit Publisher
2024-07-19 11:58:00 - 2024-07-19 12:07:47

Sosyal Medya hesabından: “Avustralya’dan Hong Kong’a, Almanya’dan İngiltere’ye İsrail’den daha bir çok ülkede uçak seferleri durduruldu. ABD'de bankalar, havaalanları, Microsoft hizmetleri, acil servis, borsa sektörlerinde işlemler durma noktasına geldi. İngiltere'de haber kanalları yayın yapamadı. THY, uçuşlarda aksama olduğunu duyurdu. Türkiye’de bazı bankalar işlemlerini durdurdu” diye paylaşım yapan İbrahim Karagül, olası dijital kıyametin ya da 3. Dünya savaşının şifrelerini verdi.

Almanya halkına çağrı yaptı: Sığınaklar yetersiz. Herkes acilen sığınağını hazırlasın.

İngiltere: El Feneri ve pil stoklayın.

Sırbistan: Savaşa 3-4 ay kaldı. Un ve Tuz stoklayın.

Polonya: Avrupa’da barış dönemi sona erdi. Artık savaş öncesi çağdayız.

Rusya: Yakında Avrupa kültüründen geriye hiçbir şey kalmayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD: Umarım oy verme işleminden önce savaş çıkmaz.

Karagül yaptığı paylaşımda şöyle dedi;

Dünya genelinde olağandışı gelişmeler oluyor. Yazılım sistemlerindeki arıza pek çok sektörü durdurdu.

Avustralya’dan Hong Kong’a, Almanya’dan İngiltere’ye İsrail’den daha bir çok ülkede uçak seferleri durduruldu.  ABD'de bankalar, havaalanları, Microsoft hizmetleri, acil servis, borsa sektörlerinde işlemler durma noktasına geldi.

İngiltere'de haber kanalları yayın yapamadı.

THY, uçuşlarda aksama olduğunu duyurdu.

Türkiye’de bazı bankalar işlemlerini durdurdu.

Pazarlama mağazaları kapandı.

Acil çağrı merkezleri durdu.

Bazı ülkelerde manuel sistemi geçildi.

Siber saldırılar mı, teknik hatalar mi henüz belli değil.

Hasarın büyüklüğü tam olarak henüz netleşmedi.

Dijital kıyamet için ilk deneme yapıldı sanki.

Videoyu mutlaka izleyin...

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Birçok kurumda işlemler durdu! Küresel internet sorunu Türkiye’yi de etkiledi

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Yorumlar

Nur

Allah var gam yok uzak olsun ülkemizden kafirlerin dünyaya sahip olma savaşı bu birbirlerinden bulsunlar belalarını
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