Alaçatı’nın dev marinasına konkordatoda kararı

Şirketler için iflastan önce son çıkış olarak bilinen ve finansallarını düzeltmek için ödemeleri öteleyen uygulama olarak bilinen konkordato başvuruları devam ediyor.

İzmir'de faaliyet gösteren Alaçatı Yat Liman İşletmeciliği'ne yönelik İzmir 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi.

MarinAlaçatı olarak bilinen şirkete Gülden Kaman, Sevgi Kanyılmaz, Erhan Demireli geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Mahkeme, davacı şirket yönünden ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve ilk duruşmayı da 29 Temmuz 2026 tarihine verdi.

Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği'nden alacağı bulunanlar için mahkeme uyarıda da bulundu. Alacaklılar 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.