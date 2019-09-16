Alaçatı nerede? Alaçatı hangi ilimize bağlı?

Alaçatı, son yılların en turistik yerlerinden biri haline geldi. Özellikle 2010 yılından beri düzenlenen ot festivaliyle adını duyuran Alaçatı, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Peki, Alaçatı nerede, hangi ilin sınırları içerisinde? Alaçatı hangi ilimize bağlı? İşte ilçe ile ilgili detaylar...

Alaçatı nerede?

Alaçatı, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle. Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Tarihî taş evleri ve yılın 360 günü rüzgar alması sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajları ile ünlüdür. Son yıllarda taş evleri sayesinde çok fazla gelişmiştir.



2000 yılı rakamlarına göre nüfusu 8.401 kişidir. 704 kilometrekarelik alanında birçok eğlence mekânı ve oteli barındıran Alaçatı, Ege Bölgesi'nin önemli tatil beldelerinden biridir.



Alaçatı' nın antik dönemdeki adı Agrillia' dır. Alaçatı ismini 'Alacaat' adı verilen bir Osmanlı aşiretinden alır. Osmanlı döneminde Alaçatı' da Rumlar ve Türkler yaşıyorlardı. Rumcada 'Alacaat' kelimesinin telaffuzu zor olduğu için 'Alacaat' zamanla değişir ve günümüzde kullanılan Alaçatı adını alır.