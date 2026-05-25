Alacaklı işçi müteahhidi yaraladı inşaatı ateşe verdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada müteahhidi kesici aletle yaralayan şüpheli şahıs, inşaatta da yangın çıkardı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen olayda, müteahhit A.İ.A. (66) ile daha önce yanında çalışan inşaat işçisi O.G. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre O.G., alacağı olduğunu öne sürerek A.İ.A.'yı kesici aletle kollarından yaraladı. Şüphelinin daha sonra müteahhidin çantasını yere döküp içerisindeki 12 bin lirayı aldığı öne sürüldü.

Olayın ardından inşaatta yangın çıkaran O.G., kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri söndürürken, yaralı müteahhit A.İ.A., Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.İ.A., ifadesinde, O.G.'nin daha önce yanında 6 gün çalıştığını ve tüm ücretini ödediğini, buna rağmen uzun süredir kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Şüphelinin sürekli mesaj atarak hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirten A.İ.A., olay günü de inşaatın önüne gelen zanlının küfür ederek "Sana burayı yaptırmayacağım, inşaatı yakacağım" dediğini iddia etti.

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23