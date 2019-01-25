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Al bayrağı aşağılayan hainin cezası belli oldu

Sosyal paylaşım sistemi Facebook üzerinden Türk bayrağını aşağılayan haine, "Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

25 Ocak 2019 Cuma 15:37
Al bayrağı aşağılayan hainin cezası belli oldu

İstanbul'da yaşayan Şeyhmus Azun, kendisine ait Facebook hesabından 14 Mart 2018 tarihinde Türk bayrağının fotomontaj tekniği kullanılarak iç çamaşırı gibi gösterildiği bir fotoğrafı altına yazılan müstehcen içerikli yorumla paylaştı.

Yapılan ihbar kapsamında gözaltına alınan Azun, 25 Mart 2018'de İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Azun hakkında, "Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Azun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, savunmasında, "Ben bunu internette gördüm. O şekilde paylaştım. Tepki amaçlı paylaştım. Bana ağır geldi. Benim bayrağımın her zaman göklerde dalgalanması lazım, o amaçla söyledim. Tepki göstersinler diye paylaştım. Bu paylaşımı yapan bayana haddini bildirsinler diye böyle bir paylaşım yaptım. Bir hataya düştüm, bundan dolayı pişmanım. Suç olduğunu bilsem paylaşmazdım." ifadelerini kullandı.

Sanık Azun'un avukatı da, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Bayrak ulusal bir değerdir. Milleti temsil eder, elbette göklerde olması lazım. Müvekkilim, bayrağın bir iç çamaşırında değil de, göklerde olması gerektiğini dile getirmiştir." dedi.

Üst sınırdan ceza

Davayı karara bağlayan Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Şeyhmus Azun'un eylemi ile "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik alameti olan bayrağı aşağıladığı" ve bunu bilerek, kasten paylaştığı için, üzerine atılı suça uyan cezanın en üst haddi ile cezalandırılması gerektiği kanaatine varıldığını belirtti.

Mahkeme bu kapsamda, sanık Azun'un Facebook'ta Türk bayrağının fotomontaj tekniği kullanılarak iç çamaşırı gibi gösterildiği bir fotoğrafı paylaşıp, altına yorum yazmak suretiyle "Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama" suçunu işlediği kanaatine vararak, sanığa 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanığa verilen bu cezada indirime gitmeyen mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanığın cezasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Cezası kesinleşti

Sanık Şeyhmus Azun'un avukatları, cezayı fazla bularak yerel mahkemenin kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

Dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

Kararın onanmasıyla birlikte sanık Şeyhmus Azun'un cezası kesinleşti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:37
  1. Şeyhmus Azun
  2. Facebook
  3. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği
  4. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi
  5. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

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