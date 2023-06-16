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Aktüel Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı
Aktüel

Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 20:32:00 - 2023-06-16 20:34:49
Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı

Tokat'ta Erdi Aydemir 2 yıl önce vefat eden babasının evinin arka bahçesinde ekimini yaptığı akzambak çiçeğinin hasadına başladı. Bakın ne kadar kazanıyor. Binlerce lira... Şok olacaksınız

Tokat'ta Erdi Aydemir 2 yıl önce vefat eden babasının evinin arka bahçesinde ekimini yaptığı akzambak çiçeğinin hasadına başladı. Aydemir, "750 metre karelik bir alanda yapıyoruz. Bir memurun çalışıp emekli olduğunda kazandığı tazminat hakkını biz sadece bir sezonda kazanıyoruz. 400- 500 bin arasında bir kazancımız oluyor" dedi.
Kent merkezinde yaşan bir fabrikada işçi olarak çalışan Erdi Aydemir (36), 2 yıl önce vefat eden babası Fikret Aydemir'in evlerinin arkasında bulunan 750 metre karelik bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği akzambağı çiçeğini yetiştirmeye devam ediyor.

Bahçesinde bulunan zambak hasadına başlayan Aydemir, çiçeğini ayrı polenini ayrı toplayarak değerlendiriyor. Aracı firmalar ile çiçeğini ve polenini sağlık ve gıda sektöründe kullanılmak üzere satıyor.

Tek hasatta 750 metre karelik bahçesinde toplam 300 kilogram hasat yapıyor. Polenini, çiçeğine ve soğanı ayrı ayrı satarak yılda ise 500 bin lira kazanıyor.

Akzambak çiçeğinin aromatik bir bitki olduğunu söyleyen Aydemir, "Güzel kokusu ve keskin bir görüntüsü vardır. Bu çiçek Osmanlı döneminden kalan bir çiçektir. Birçok faydası vardır. Çiçeğinden reçeli, çayı yapılıyor. Ayrıca bunlar ağrı kesici özelliği olduğu için ilaç sektöründe kullanılıyor. Poleni organik boya yapımında kullanılıyor.

Bu işe babam başladı, 7 yıl önce bahçemizde 10 tane vardı. Bunu araştırdık ve faydalı bir bitki olduğunu gördük. Çoğalttık, şu anda bahçemizde 10 bin tane var.
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Bunu hasatını yaptıktan sonra Türkiye'de satıyoruz. Şu anda 750 metrekarelik bir alanda yapıyoruz. Bir memurun çalışıp emekli olduğunda kazandığı tazminat hakkını biz sadece bir sezonda kazanıyoruz. 400- 500 bin arasında bir kazancımız oluyor" diye konuştu.

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